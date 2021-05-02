في الحلقة التاسعة عشر من مسلسل «الاختيار 2: رجال الظل»، تنفذ قوات مكافحة الإرهاب مداهمة ناجحة لمنزل التكفيري «همام عطيه» مؤسس جماعة «أجناد مصر» انتهت بمقتله، بينما يتصل «عادل» صديق والد «يوسف» يخبره بأن والده بالمستشفى.

وعندما يصل «يوسف» إلى المستشفى يعرف بوفاة والده، ومع تتابع الأحداث تصل معلومة لقوات الأمن الوطني من أحد مصادرهم إن التكفيري «أشرف الغرابلي» طلب مقابلته، وأثناء المقابلة تستطيع قوات الأمن الوطني تصفيته.

وبعد مرور ما يقرب من عام على وفاة والد «يوسف» يتزوج من «علياء»، وأثناء فرح «يوسف» و«علياء» يلاحظ «زكريا» تغير في شكل زوجته «نادية»، ويتحدث معها بعد الفرح ليعرف إنها مريضة بالسرطان.

«الإختيار 2: رجال الظل» تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، أسماء أبو اليزيد، إنجي المقدم، محمد علاء، محمد فراج، مراد مكرم، عابد عناني، خالد النبوي، كريم قاسم سرور، عمرو عبدالجليل، علي الطيب، هادي الجيار، نور النبوي، إسلام جمال، أحمد علي، أحمد داش، عمر زكريا فؤاد، رياض الخولي، بشرى، مهدي السيد، ماجد الكدواني، أحمد العوضي، سيف الدربي، إياد نصار، أحمد حلاوة، طارق صبري، عمر الشناوي، محمد يونس.