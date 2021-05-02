البحيرة: غلق سوق المواشي بقرية منشأة عامر لمخالفته الإجراءات الاحترازية

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والالتزام بتنفيذ الإجراءات وغلق المحلات والأسواق والمقاهي غير الملتزمة بكافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي ذات السياق، أغلقت الوحدة المحلية لقرية أم صابر برئاسة أيمن الدرديري، سوق المواشي الكائن بقرية منشأة عامر، التابعة للوحدة المحلية بأم صابر لمخالفته الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك بناء على توصيات اللجنة المشكلة بقرار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، لفحص مخالفة الإجراءات الاحترازية والصحية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والتصدي للموجة الثالثة من الوباء.