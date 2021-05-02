قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه منذ بداية شهر رمضان وتم رصد زيادة في أعداد إصابات كورونا، مشيرًا إلى التنسيق الكامل بين أجهزة الأمن ووزارة الصحة للقيام بحملات على الأماكن العامة والمطاعم والمقاهي لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر منصة «شاهد»، مساء أمس السبت، أنه تم بذل مجهود كبير خلال الفترة الماضية لتفعيل الإجراءات الاحترازية، موضحًا أنه تم تشديد الإجراءات من خلال القبض على المسؤول عن المكان المخالف وعرضه على النيابة.

وأكد أن الهدف من تشديد الإجراءات الاحترازية حماية المواطن، مضيفًا أنه يتم تطبيق المواعيد الصيفية للمحال العامة في كل المناطق سواء الشوارع الرئيسية والفرعية.

