الجيش الإسرائيلي يعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا بين قواته للمرة الأولى

أعلن الجيش الإسرائيلي عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بين قواته للمرة الأولى منذ بداية الجائحة، وفقا لتغريدة على حسابه على تويتر اليوم الأحد.



وتم بالفعل تطعيم غالبية الجنود الإسرائيليين بلقاح مضاد للفيروس. ولا يعرف العدد على وجه الدقة، لكن تقديرات تشير إلى تطعيم نحو 170 ألفا من الجنود في الخدمة و465 ألفا من جنود الاحتياط.



كما تتراجع معدلات العدوى بين عموم السكان الإسرائيليين.



وقالت وزارة الصحة اليوم الأحد إنه تم تسجيل 13 حالة جديدة في اليوم الماضي،مضيفة أن من بين 9200 اختبار للكشف عن كورونا، لم يكن هناك سوى 1ر0% حالةإيجابية.



وتراجع كذلك عدد مرضى الحالات الصعبة بمرض كوفيد-19 إلى 102 مريضا، منخفضا من 1200 مريض في أواخر كانون ثان/ يناير الماضي .



وفي ضوء معدلات العدوى المتدنية، تم الآن رفع معظم القيود المرتبطة بالجائحة في إسرائيل، على الرغم من بقاء ارتداء الكمامات إلزامي في الأماكن العامة المفتوحة.



وحتى الآن، تلقى حوالي 4ر5 مليون شخص في إسرائيل اللقاح المضاد لكوفيد-19، بما يعادل نحو 60% من الإسرائيليين، البالغ عددهم 9 ملايين شخص.



وتم تطعيم ما يقرب من 1ر5 مليون إسرائيلي بشكل كامل، أي بحصولهم على جرعتي اللقاح.