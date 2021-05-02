 إيهاب توفيق: بقلق من غناء المهرجانات الناس هتقول بوظت تاريخك الفني - بوابة الشروق
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إيهاب توفيق: بقلق من غناء المهرجانات الناس هتقول بوظت تاريخك الفني

إيهاب توفيق
إيهاب توفيق

نشر في: الأحد 2 مايو 2021 - 9:53 م | آخر تحديث: الأحد 2 مايو 2021 - 9:53 م
طلبت المخرجة إيناس الدغيدي، من المطرب إيهاب توفيق، غناء أغنية له بشكل المهرجانات، فقدم أغنية «يسلام يسلام» إحدى أشهر أغانية على الهواء مباشر بطريقة المهرجانات، معقبًا: «هتريق على أغنيتي وهصرخ».

وقال ، خلال حواره ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة»، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، إنه قلق من غناء أغاني المهرجانات، معقبًا: «بقلق من غناء المهرجانات الناس هتقول بوظت تاريخك الفني»، إلا أنه من الممكن تقديم المهرجانات بطريقة وألحان وتوزيع وكلمات جيدة من قبل موزعين جيدين.

وتابع: «بنت الجيران بها كلمات خطأ واللحن جيد.. واستايل المهرجانات استهوى المستمعين»، منوهًا على أن الصوت الجيد ليس هو المسيطر على قمة الغناء في مصر.


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