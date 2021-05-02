إيهاب توفيق: بقلق من غناء المهرجانات الناس هتقول بوظت تاريخك الفني

طلبت المخرجة إيناس الدغيدي، من المطرب إيهاب توفيق، غناء أغنية له بشكل المهرجانات، فقدم أغنية «يسلام يسلام» إحدى أشهر أغانية على الهواء مباشر بطريقة المهرجانات، معقبًا: «هتريق على أغنيتي وهصرخ».



وقال ، خلال حواره ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة»، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، إنه قلق من غناء أغاني المهرجانات، معقبًا: «بقلق من غناء المهرجانات الناس هتقول بوظت تاريخك الفني»، إلا أنه من الممكن تقديم المهرجانات بطريقة وألحان وتوزيع وكلمات جيدة من قبل موزعين جيدين.



وتابع: «بنت الجيران بها كلمات خطأ واللحن جيد.. واستايل المهرجانات استهوى المستمعين»، منوهًا على أن الصوت الجيد ليس هو المسيطر على قمة الغناء في مصر.



