رئيس الحكومة التونسية: كل إمكانيات الدولة موضوعة على ذمة وزارة الصحة

شدد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي على أن كل إمكانيات الدولة موضوعة على ذمة وزارة الصحة حتى تستورد الأكسيجين وتوفر كل الظروف الملائمة للعناية بالمواطن، وأنه سيتابع يوميا مسألة التزود بالأكسيجين، مطالبا الجميع بالبحث عن حلول فورية لتوريد هذه المادة من بلدان قريبة من تونس باعتبار صعوبات النقل والتخزين.



جاء ذلك خلال إشراف المشيشي، اليوم الأحد، بمركز العمليات الصحية الاستراتيجية على اجتماع بوزير الصحة والإطارات العليا بالوزارة، للنظر في الحلول العملية لتجاوز نقص الأكسيجين في المستشفيات العمومية.



واستمع رئيس الحكومة إلى عرض حول مدى توفر الأكسيجين في المستشفيات العمومية، والوضع الوبائي في ظل انتشار فيروس كورونا، وتوفر أسرة الإنعاش في المستشفيات، مؤكدا ضرورة التفكير في كل السيناريوهات والاستعداد الجيد لتلافي النقص في الأكسيجين والبحث عن السبل المثلى لتوفيره، حيث أنه من غير المقبول أن يتم تسجيل أي نقص في أي مادة من المواد ونحن في حالة حرب ضد هذا الوباء.



ودعا إلى ضرورة مضاعفة الجهود من أجل توفير كل الوسائل للقضاء على الفيروس، مؤكدا أن الحكومة ستوفر كل الإمكانيات المادية والبشرية لإيقاف انتشار جائحة كورونا.



وفي ذات السياق، وجه رئيس الحكومة التونسية الشكر للسلطات الجزائرية لوقوفها إلى جانب تونس في هذه الأزمة الصحية، وذلك بتوفيرها لكميات كبيرة من الأكسيجين.