سفينة إنقاذ تحمل مئات المهاجرين تنفذ عملية جديدة في البحر المتوسط

تتوقف سفينة إنقاذ تحمل 455 مهاجرا في مياه البحر الأبيض المتوسط اليوم الأحد في انتظار عرض بملاذ آمن لإنزال ركابها.

وقالت منظمة سي واتش الخيرية الألمانية التي تدير السفينة سي واتش 4 إن السفينة أنقذت 51 مهاجرا آخرين كانوا في محنة ليل السبت أثناء محاولتهم تنفيذ عملية العبور الخطير إلى أوروبا في قارب خشبي.

وكتبت منظمة سي واتش على تويتر أن هذه هي سادس عملية إنقاذ للسفينة منذ يوم الخميس.

وفي الوقت نفسه، سمحت السلطات الإيطالية لسفينة أوشن فايكنج، التي تديرها منظمة "اس.أو.اس ميديتيراني" الخيرية وتحمل 236 شخصا، بالرسو في ميناء أوجوستا الصقلي أمس السبت، بحسب المنظمة.

وقالت المنظمة إن العديد من المهاجرين على متن السفينة هم من القصر غير المصحوبين.

ويحاول اللاجئون مرارا وتكرارا عبور البحر المحفوف بالمخاطر إلى أوروبا، غالبا في قوارب مطاطية واهية، من أجل مغادرة ليبيا، حيث يتعرضون لانتهاكات حقوقية. ومع ذلك، لا ينجو الكثيرون من الرحلة.

وتنتقد منظمتا الإنقاذ خفر السواحل الليبي والاتحاد الأوروبي لإعادة المهاجرين بشكل متكرر إلى ليبيا التي تمزقها الحرب.