قاد اللواء أحمد جودة، رئيس حي البساتين، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالحي، والمتابعة الميدانية لتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن مخالفة اتباع الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، والتي أسفرت عن غلق 9 كافيهات، وضبط 1785 شيشة، وتحرير محضر فورية للمخالفين.



وقال اللواء أحمد جودة، إنه تم غلق عدد من الكافيهات بدون ترخيص وتعدي على الطرق؛ بسبب عدم ارتداء الكمامة.



وأوضح اللواء أحمد جودة أنه بناء على تعليمات محافظ القاهرة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء، بضرورة الاهتمام بالطرق وتكثيف حملات النظافة وإزالة أي معوقات من شأنها تعطيل حركة السير، كثف حي البساتين الحملات على المقاهي المخالفة.



وأسفرت الحملة عن غلق عدد من المقاهي المخالفة، ومصادرة كميات كبيرة من الإشغالات، وتحرير محاضر للمخالفين.