وزير الزراعة: لا تهاون في الحفاظ على الرقعة الزراعية وإزالة التعديات

قرر وزير الزراعة، السيد القصير، استمرار العمل بالوزارة خلال فترة إجازة أعياد الربيع والعمال والقيامة، لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، موجها بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على منافذ بيع الأسماك والفسيخ والرنجة ومتابعة حصاد محصول القمح والمحاصيل الشتوية.

ورصد الوزير، واقعة تعد على الأراضي الزراعية أثناء المرور الميداني اليوم، وعلى الفوار تواصل مع المسئولين في حماية الأراضي، وبالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي تم إزالة التعديات في مهداها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا أنه لا تهاون في الحفاظ على الرقعة الزراعية وإزالة التعديات.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية عبدالحكيم محمود، أن الهيئة تواصل مع مباحث التموين وأجهزة الشرطة بتنفيذ حملات التفتيش على منافذ بيع الأسماك والفسيخ والرنجة تزامنا مع احتفالات شم النسيم لمنع تداول الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى أن غرفة العمليات بالهيئة تواصل عملها على مدار الساعة في متابعة حملات الرقابة والتفتيش وتلقي بلاغات المواطنين في هذا الشأن.

ومن ناحيته، قال رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي أنور عيسى، إن الإدارة أزالت التعديات على الأراضي الزراعية التي تمت أمس السبت، وذلك بالتعاون مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة ومديريات الزراعة في المحافظات وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق، لافتا إلى أن غرفة العمليات بالإدارة تتلقى شكاوى المواطنين بشأن التعديات والتعامل الفوري معها.

من ناحيته، قال رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي حاتم إبراهيم، إن الإدارة تتابع استلام التقاوي الخام للقمح لتجهيزها للزراعة في الموسم الجديد.