حريق في مصنع بدمياط الجديدة وخسائر مادية كبيرة

شب حريق في المنطقة لصناعية، بمدينة دمياط الجديدة، واستدعت مديرية أمن دمياط سيارات الإطفاء الخاصة بميناء دمياط، للمساعدة مع سيارات الإطفاء الخاصة بالحماية المدنية.

وأكد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بعد ساعتين من العمل، إن الحريق نشب في مصنع 5 بلوك 20 مملوك لشخص يدعى متولي المليجى ومؤجر لمواطنين سوريين، مؤكدا على السيطرة على الحريق، وتجرى حاليًا أعمال التبريد وسط خسائر مادية كبيرة.

وكان اللواء اللواء خالد إبراهيم مدير أمن دمياط، قد تلقى بلاغا يفيد بنشوب حريق بمصنع أثاث بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة، وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق، وتم استدعاء سيارات الإطفاء الخاصة بميناء دمياط للمساعدة جنبا إلى جنب مع سيارات الإطفاء الخاصة بالحماية المدنية.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة علي الحريق قبل امتداده لباقي المصانع المتواجدة داخل المنطقة الحرة بالكامل، وتكثف أجهزة البحث التحريات حول الواقعة وتم انتداب الأدلة الجنائية للمعاينة لتحديد أسباب الحريق وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

من جانبه أكد المحاسب أسامة حفيلة، رئيس جمعية المستثمرين بدمياط الجديدة، أن المصنع تبلغ مساحته حوالي 5 آلاف متر وهو مملوك لمصري ويعمل به سوريين وأتت النيران علي كافة المحتويات من معدات ومواد خام للصناعة ومنتجات نهائية من الأثاث وأن الخسائر المالية تصل إلي حوالي 12 مليون جنيه.