الأعلى للإعلام يهنئ البابا تواضروس الثاني والأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأخوة المسيحيين، بمناسبة عيد القيامة المجيد.



وتقدم المجلس بخالص التهاني لقداسة البابا ولجميع الأخوة الأقباط، متمنيًا أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة عليهم بموفور الصحة والسداد، وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار.



ودعا المجلس، جميع المصريين للاحتفال بعيد القيامة المجيد للتأكيد على الترابط والتماسك الذي يميز الشعب المصري العظيم، وأنهم نسيج واحد منذ فجر التاريخ مترابطين معًا ضد أهل الشر، مضيفًا أن مصر تضرب نموذجًا فريدًا في التماسك والترابط الاجتماعي بين المسلمين والمسيحيين.



وأكد المجلس أن مصر ستظل بلد السلام والمحبة، داعيًا المصريين إلى الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية الحكيمة لمواجهة التحديات ولدعم مسيرة التنمية التي تشهدها مصر.