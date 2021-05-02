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أفادت قناة "روسيا اليوم " ، بوقوع قتلى وجرحى ، اليوم الأحد، جراء اندلاع حريق كبير في مدينة "شكوهية" الصناعية بمدينة قم جنوبي العاصمة الإيرانية .
ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم " في نبأ عاجل لها ، دون الاشارة إلى المزيد من التفاصيل.