بولندا تسجل 4612 إصابة جديدة بفيروس كورونا و144 وفاة

سجلت وزارة الصحة البولندية، اليوم الأحد، 4612 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و803 آلاف و233 حالة.

وذكرت الوزارة - حسبما ذكر راديو "بولندا" - أنه تم تسجيل 144 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 68 ألفا و68 حالة، وأضافت أنه يوجد 21 ألفا و209 أشخاص يتلقون العلاج في المستشفيات بأنحاء البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونين و520 ألفا و968 شخصا، وذلك بعدما تعافى 10 آلاف و110 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية.