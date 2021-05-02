 رئيس غانا يجمد زيادة راتبه السنوية لانكماش الإيرادات الحكومية بسبب كورونا - بوابة الشروق
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رئيس غانا يجمد زيادة راتبه السنوية لانكماش الإيرادات الحكومية بسبب كورونا

(د ب ا)
نشر في: الأحد 2 مايو 2021 - 4:58 م | آخر تحديث: الأحد 2 مايو 2021 - 4:58 م

أعلن رئيس غانا نانا اكوفو ادو تجميد زيادة مرتبه السنوية لعام 2021، وذلك على خلفية انكماش الإيرادات الحكومية بسبب جائحة كورونا، وذلك وفقا لماذكرته إذاعة جوي اف ام.

ويشمل القرار أيضا نائبه ووزرائه ونواب الوزراء وجميع الموظفين المعينين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن رئيس غانا قال إن القرار " يعد مساهمة متواضعة من جانبنا للحد من الضرر الذي تعرضت له الإيرادات العامة والمساعدة في تعافي اقتصادنا من تداعيات جائحة كورونا".

وكانت غانا قد تكبدت خسائر بقيمة 13.6 مليار سيدي غانا (2.4 مليار دولار) العام الماضي، حيث نما الاقتصاد بنسبة 0.4%، فيما تعد أبطأ نسبة نمو منذ 37 عاما.

وتتوقع الحكومة تعافي الاقتصاد ونمو بنسبة 5% خلال العام الجاري.

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