إيبارشيات الأقصر تحتفل بعيد القيامة المجيد وسط حضور محدود من الكهنة والشمامسة

شهدت الأقصر، قداس صلاة عيد القيامة المجيد في مختلف الكنائس والأديرة، بمشاركة محدودة من أباء الكهنة وخورس الشمامسة فقط، وسط تشديدات أمنية مكثفة ووضع حواجز أمنية بمحيط الكنائس والأديرة بمختلف مدن الأقصر، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وفق بيان من إيبارشية الأقصر وأرمنت وإسنا.

وبدأ الشمامسة في التوافد على الكنائس لحضور قداس عيد القيامة المجيد، وبدأ خورس الكنيسة في ترتيل الترانيم وصلوات التسبحة استعداداً لبدء صلوات قداس العيد، بحضور القساوسة والكهنة.

وكثفت مديرية أمن الأقصر، من تواجد قوات الشرطة وخبراء المفرقعات بمحيط جميع كنائس وأديرة المحافظة، وذلك في إطار خطة تأمين الكنائس خلال فترة الاحتفال باليلة العيد .

ومنعت إيبارشيات إسنا وأرمنت، حضور المواطنين في الكنائس، وقصرتها على الكهنة وعدد محدود من الشمامسة فقط، منعاً لانتشار فيروس كورونا، بعدما تزايدت أعداد المصابين داخل المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية ضمن الموجة الثالثة من الفيروس.