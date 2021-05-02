عمّان: معاملة السائح العربي كالأردني بالنسبة لرسوم دخول المواقع الأثرية حتى نهاية العام

قرر مجلس الوزراء الأردني، معاملة السائح العربي معاملة الأردني عند استيفاء رسوم الدخول للمتاحف والمواقع الأثرية، وذلك اعتبارا من الأول من مايو الحالي وحتى 31 ديسمبر لعام 2021.

وبحسب بيان صحفي لوزارة السياحة والآثار، اليوم الأحد، قال الوزير نايف الفايز إن هذا القرار يأتي تشجيعًا للسياحة العربية البينية وزيادة المجموعات السياحية القادمة من الدول العربية الشقيقية، لافتا إلى أن القرار ينعكس إيجابا على القطاع السياحي ويسهم بتنشيط الحركة السياحية بعد وصولنا للصيف الآمن في الفترة المقبلة.

وأضاف أن القرار يأتي للتخفيف على الأشقاء العرب وتشجيعاً لهم على قضاء إجازاتهم في الأردن، الذي يمتاز بنعمة الأمن والأمان، ولتعزيز القدرة التنافسية للأردن على استقطاب المزيد من السياح العرب ممن يرغبون بالاطلاع على ما يزخر به الأردن من منتج سياحي فريد ومتنوع.