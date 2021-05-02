مدرب الإسماعيلي: افتقدنا إيهاب جلال وقدمنا مباراة جيدة أمام الإنتاج

قال حمد إبراهيم المدرب العام للنادي الإسماعيلي، أن كل شيء كان جيدًا خلال مباراة الإنتاج الحربي باستثناء عدم تواجد إيهاب جلال المدير الفنى للفريق بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأكد حمد ابراهيم خلال تصريحات تليفزيونية، أنه اطمئن رفقة لاعبي الفريق على الفحوصات الطبية الأخيرة التي خضع لها المدير الفنى للفريق، حيث من المقرر أن يتواجد من جديد في خلال يومين او ثلاث أيام على الأرجح.

وعن الشكل المميز الذي ظهر به الفريق خلال مواجهة الإنتاج الحربي اليوم، أشار مدرب الدراويش إلى أن التوقف الذي جاء للفريق عقب مواجهة المصري الماضية كان مفيدًا لجميع عناصر الفريق خاصةً بعد تحقيق الفوز على فريق كبير بحجم المصري البورسعيدي.

وأنهى نجم الاسماعيلي السابق حديثه موجهًا التحية لجماهير الدراويش التي تحملت نتائج الفريق طوال الفترة الماضية، مطالبًا بمزيد من الدعم و المساندة لجميع لاعبي الفريق حتى يستطيع تخطي المرحلة الحالية و العودة إلى مكانته الطبيعية في اقرب وقت ممكن.