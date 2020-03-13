باكستان: 4414 إصابة جديدة بكورونا و113 حالة وفاة في 24 ساعة

أعلنت باكستان، اليوم الأحد، تسجيل 113حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الوفيات في البلاد جراء الوباء 18 ألفا و70 حالة.



وذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم أن المركز الوطني للقيادة والعمليات أعلن في أحدث إحصاء له تسجيل 4414 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 829 ألفا و933حالة.



ولا يزال إقليم البنجاب الأكثر تضررا فيما يتعلق بحالات الوفاة جراء كورونا.



وأجرت باكستان حتى الآن 11 مليونا و882 ألفا و 141 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، منها 45ألفا و275 اختبار خلال الـ24 ساعةالماضية.



وبلغ عدد المتعافين 722ألفا و202 شخص في مختلف أنحاء البلاد، فيما لا يزال هناك 5448 مريضا في حالة حرجة.