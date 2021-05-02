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البابا تواضروس: لائحة جديدة لتشكيل كل كنيسة تتضمن انتخاب ثلثي أعضائها

البابا تواضروس
البابا تواضروس
أحمد بدراوي:
نشر في: الأحد 2 مايو 2021 - 2:38 م | آخر تحديث: الأحد 2 مايو 2021 - 2:38 م

أعلن بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداسة البابا تواضروس الثاني، عن لائحة جديدة تخص العمل الكنسي.

وقال خلال لقاء أذاعته قناة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الرسمية "COC" بمناسبة عيد القيامة المجيد والذي جرى داخل مركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بمنطقة أديرة وادي النطرون: "يهمني كل كنيسة تبقا منظمة، وحددنا في لائحة جديدة تخص العمل الكنسي أن يكون تشكيل كل كنيسة ثلثيه بالانتخاب والثلث الأخير بالتعيين، وأن يشمل التشكيل أمناء متنوعين للخدمة والشباب والمرأة ومهن أخرى مثل المهندسين والمحاسبين".

وأوضح: "نفسي كل حاجة في الكنيسة تكون منظمة، وأن يكون كل شيء بحقيقته، أي الراهب يبقا راهب بجد، والحياة الرهبانية تكون حياة رهبانية في الدير زي ما بيقول الكتاب، والكاهن في كنيسته يبقا كاهن، ميبقاش الواحد شخصية باهتة، أحد أحلامي الكبيرة أن الخدمة في الكنيسة كلها تبقا ماشية بنظام، ويهمنا أن أديرتنا تعيش الحياة الرهبانية، والأديرة هي جامعات روحية".


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