تستضيف الليلة الإعلامية ريهام السهلي، السفيرة إيناس مكاوي ابنة شيخ الملحنين سيد مكاوي في برنامج "المواجهة" المذاع على قناة اكسترا نيوز.

وتتحدث السفيرة خلال اللقاء عن أهم محطات مسيرته في عالم التلحين والغناء، كما تروي العديد من الكواليس في حياة صانع البهجة الموسيقار سيد مكاوي بداية من مرحلة الطفولة في حي عابدين؛ ولماذا كان يتباهى بنشأته في هذا الحي الشعبي؟، وما حقيقة أمنتيه أن يكون طيار؟، وماذا عن قصة رفضه السفر لإجراء جراحة لاستعادة بصره مرتين بعد حجز التذاكر؟، وكيف كانت علاقته بكبار نجوم عصره وخصوصًا الشاعر صلاح جاهين؟.

كما يتطرق الحوار إلى سر اهتمام الفنان سيد مكاوى بإحياء أعماله بعد وفاته، وكواليس أيامه الأخيرة قبل الرحيل، وما هو المطلوب لإحياء تراثه في الغناء والتلحين بكل انواعه.

يذكر أن برنامج المواجهة يترأس تحريره الكاتب الصحفي عبد اللطيف حامد، ويذاع الساعة 12 منتصف الليل من الجمعة إلى الثلاثاء خلال شهر رمضان على شاشة إكسترا نيوز.