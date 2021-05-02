 فحص 3 ملايين من المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام حراريا - بوابة الشروق
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فحص 3 ملايين من المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام حراريا

أ ش أ
نشر في: الأحد 2 مايو 2021 - 9:50 م | آخر تحديث: الأحد 2 مايو 2021 - 9:50 م

تمكنت الكاميرات الحرارية المثبتة على أبواب ومداخل المسجد الحرام خلال العشرين يوما الأولى من شهر رمضان المبارك من فحص أكثر من (3) ملايين شخص من قاصدي المسجد الحرام من المعتمرين والمصلين والعاملين.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، أنه تم تجنيد أكثر من 500 موظف متخصص؛ لمتابعة الكاميرات الحرارية، حيث جرى تركيب 70 كاميرا حرارية على مداخل أبواب المسجد الحرام لقياس ورصد درجات حرارة قاصدي البيت العتيق والعاملين فيه كما تمت زيادة المسارات عند الأبواب؛ لتحقيق التباعد في مسارات الفحص.

ونوّه إلى أن الكاميرات الحرارية تعمل على رصد درجة حرارة الجسم لكشف أعراض المشتبه في تعرضهم للفيروس من خلال آلية التعامل مع الألوان، ويمكن للكاميرات الحرارية أن ترصد بحد أقصى ستة أمتار وبدقة عالية، وتستطيع تمييز الزائر الذي تظهر لديه أعراض حرارة مرتفعة وفرزه في قائمة خاصة ليسهل التعرف عليه.

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