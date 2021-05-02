جامبا أوساكا يتعادل مع يريزو بالدوري الياباني

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فرض فريق جامبا اوساكا التعادل 1 /1 على مضيفه سيريزو أوساكا اليوم الأحد بالمرحلة الثانية عشر من الدوري الياباني الممتاز لكرة القدم.

وابتعد فريق أويتا ترينيتا خطوة عن منطقة الهبوط بفوزه على ضيفه شيميزو اس بالس 1 /صفر في الوقت الذي تعادل فيه شونان بيلمير سلبيا مع ضيفه كونسادول سابورو.

وعلى استاد يانمار، تقدم سيريزو بهدف حمل توقيع موتوهيكو ناكاجيما في الدقيقة 74 لكن جامبا أوساكا حصل على ضربة جزاء قبل ثمان دقائق من النهاية، ترجمها اندرسون باتريك أوليفيرا إلى هدف التعادل.

ورفع سيريزو اوساكا رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس مقابل سبع نقاط لجامبا اوساكا في المركز الثامن عشر.

وعلى استاد أويتا بانك دوم، يدين أويتا بالفضل في هذا الفوز لياماتو ماشيدا الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 38.

الفوز رفع رصيد أويتا إلى ثمان نقاط في المركز السابع عشر بفارق ثلاث نقاط خلف شيميزو صاحب المركز السادس عشر.