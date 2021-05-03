أثار مسلسل "لعبة نيوتن" جدلًا شرعيا وقانونيا على مواقع التواصل الاجتماعي، حول صحة وقوع يمين الطلاق الذي أرسله حازم "محمد ممدوح" لزوجته هنا "منى زكي" عبر الواتس آب، ونيته من وراء هذا اليمين، والنقاش حول صحة زواج هنا "منى زكي" من مؤنس "محمد فراج" بعد انتهاء عدتها بمولد نجلها إبراهيم، خاصة وأن مؤنس أكد لها صحة زواجهما شرعًا.



وفي الحلقة "التاسعة عشر" لجأ حازم "محمد ممدوح" إلى إمام مسجد وشرح له ما حدث، فنصحه في النهاية بالذهاب إلى دار الإفتاء المصرية.



من جانبها تنشر "الشروق" قائمة بأبرز الفتاوي التي ترد إلى دار الإفتاء المصرية حول حالات مشابهة.



1 - س: هل يقع الطلاق الصوتي عبر الهاتف؟

ج: عبر الهاتف عبر الواتس آب عبر أي وسيلة من وسائل التواصل يقع بشروطه، مش مجرد استعمال الوسيلة هو المانع من موانع الطلاق، المانع هو فقد الإدراك وتخلف النية هو المؤثر.



أما فكرة كتابتها في رسالة مكتوبة أو رسالة صوتية ليس هو المؤثر، ولذا لابد من التحقيق المباشر إذا كان الكلام محدد عن طلقة معينة صدرت من شخص.





2 - يقول مفتي الجمهورية السابق الدكتور علي جمعة وعضو هيئة كبار العلماء، فلان يقوم برد زوجته خلال فترة الـ 3 شهور العدة، وردها دون علمها، وهي عرفت بالطلاق ولم تعرف بالرجعة، فهو آثم والرجعة صحيحة.



وأشار: "خلصت فترة عدتها ورجعها وهي متعرفش لازم يثبت ده عند القاضي، الست بعد 3 شهور عدتها راحت اتجوزت شخص آخر، وبعد هذا الزواج اتضح لنا إنها لسة على ذمة الزوج الأول، فنقول له للزوج الأول أنت رجل مجرم لأنك لم تقل لزوجتك أنك قمت بردها، وما الذي يثبت ذلك، وأشار بالإثباتات وتبين أنه قام بإرجاعها، ولازم هي تعرف".



وأكد: "حينها يفسخ القاضي العقد الجديد وتعود للزوج الأول المجرم الآثم لأنه ارتكب فعلًا قبيحًا خبيثًا لا يرضاه الدين ولا الدنيا".



وواصل: "حنرجع الزوجة لزوجها الأول وندعي عليه، وهذا هو القانون والشرع".



أما من غاب لظروف حرب، فهو ليس آثم، والحل أن نردها لهذا الزوج، أما الزوج الثاني إذا كان قد دخل بها وأنجب منها، فالأبناء هم نتاج وطء شبهة، ويثبت نسبهم لهذا الزوج، وتعود لزوجها الأول بعد انقضاء عدتها، وهي لا عليها إثم ولا زوجها الثاني.







3- س: حلفت على زوجتي يمين الطلاق للمرة الأولى، وراجعتها أثناء العدة، وتم إبلاغ أهلها -أخيها وزوج عمتها- في جلسات الصلح التي تمت قبل انقضاء العدة حيث ذهبت إلى منزل أبيها وأبلغتهم وكانوا قد أخفوها عني في الحجرة ولم تظهر ولم أواجهها بالرد، وهم يعتقدون أنه لا بد من رؤيتها لإبلاغها بالرد في وجهها. أرجو من سيادتكم بيان الحكم الشرعي؟



ج: الرجعة في الحالة المذكورة صحيحة شرعًا.



4 - س: طلقت زوجتي في المحمول وأنا خارج البلاد في رسالة، وكنت أقصد الطلاق، وبلغت إخوتها بذلك، وهذا إقرار مني بذلك، وهذا اعتراف مني بالطلاق والذي قد تم يوم 6/ 4/ 2004م. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.



ج: الرسائل والمكاتبات من كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية؛ لأنها إخبارٌ يحتمل الصدق والكذب، فيُسأل الزوج الكاتب عن نيته؛ فإن كان قاصدًا بها الطلاق حُسِبت عليه طلقة، وإن لم يقصد بها إيقاع الطلاق فلا شيء عليه؛ قال الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين" (1/ 231): [ولو كتب ناطقٌ طلاقًا ولم يَنْوِهِ فَلَغْوٌ] اهـ. قال الإمام ابن حجر الهيتمي في "شرحه" عليه (8/ 21): [إذْ لا لفظ ولا نية] اهـ.

وعليه وفي واقعة السؤال، ولما كان السائل قد أقر بأنه يقصد الطلاق: فتقع بهذه الرسالة طلقةٌ رجعيةٌ إن لم تكن مسبوقةً بطلقتين أُخريين.

والله سبحانه وتعالى أعلم.



5 - س: يقيم ابني في الولايات المتحدة الأمريكية، وقام بتطليق زوجته، وأشهد على هذا الطلاق رجلين مسلمين عدلين مصريين، ولم يراجعها في العدة، وتزوج من أخرى بعد ذلك. فما حكم هذا الطلاق في الشريعة الإسلامية؟



ج: بتطليق ابنك لزوجته وإشهاد رجلين مسلمين على هذا الطلاق تكون زوجته قد طلقت منه طلقة أولى رجعية، وبانقضاء العدة دون مراجعته لها تكون العلاقة الزوجية قد انتهت بينهما، وهذا طلاق صحيح موافق للشريعة الإسلامية. ومما ذكر يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.



6 - ج: حكم إغراء المرأة بالزواج لو طُلقت من زوجها؟



س: هذا التصرف من الأخلاق الشائنة التي تآباها الشريعة والأخلاق الكريمة وهي من كبائر الذنوب والمحرمات.



ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من أفسد إمرأة على زوجها فليس منا"، ولذا لا يجوز لأحد أن يتخذ أي وسيلة ليُفرق بين إمرأة وزوجها، وإلا فإنه يكون قد ارتكب اثمًا كبيرًا عليه أن يتوب منه.







7 - س: هل يجوز رد الزوجة عبر الهاتف لظروف السفر؟



ج: لا مانع من ردها عبر الهاتف، ومفيش مانع من ردها حتى من غير هاتف، فلو قلت بينك وبين الله، راجعت زوجتي إلى عصمتي فقط، وبعض الفقهاء يكتفي بذلك، وبعضهم يشترط إشهاد شخص، كأن تتصل بأخوها أو عمها وتبلغه فهذا جائز، بصرف النظر عن وجود هاتف، وهذا لو قمت بتطليقها وتيقنت من ذلك، وهنا نتكلم فقط عن الطلاق الشفهي، وليس الطلاق الموثق.



8 - س: ما حكم وقوع الطلاق في فترة الحمل؟



ج: نقول أن الحمل لا علاقة بوقوع الطلاق أو عدم وقوع الطلاق، الحمل نحتاجه فقط في بيان فترة العدة، انتهت العدة أم لا، أما تعليق الطلاق على وقوع الحمل فلا علاقة له بوقوع الطلاق.



الحمل مالوش علاقة بوقوع الطلاق أو عدم وقوعه، لازم في الطلاق نتحقق من الزوج، وعلى نيته في الطلاق وحالته والهدف ولفظ الطلاق، وبعد هذا التحقيق ننتهي إلى وقوع الطلاق من عدمه.



9 - س: هل يقع طلاق الرجل إذا طلق زوجته وهو غضبان؟



ج: الغضب درجات وأنواع، فلا طلاق على إغلاق، والإغلاق أي أنه لا يدري بما يقول، كأنه يهذي، ولا يقع طلاق على إغلاق.