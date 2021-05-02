باكستان تسجل 4414 إصابة و113 وفاة بفيروس كورونا

سجلت باكستان 4 آلاف و414 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس إلى 829 ألفا و933 حالة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم الأحد، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 113 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس ليتخطى إجمالي الوفيات إلى 18 ألفا و70 حالة .

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 722 ألفا و202 بعدما تماثل 5 آلاف و193 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 89 ألفا و661 شخصا.