الاتحاد الأوروبي: حرية الصحافة هي ركيزة أساسية للمجتمعات الديمقراطية

أكد الاتحاد الأوروبي أهمية استقلالية وسائل الإعلام، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق غدا الاثنين.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل اليوم الأحد باسم دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة: "حرية الصحافة تعد ركيزة أساسية للمجتمعات الدميقراطية التي لا يمكن أن تزدهر إلا إذا توافر للمواطنين إمكانية الوصول لعلومات موثوقة وتسنى لهم اتخاذ قرارات مستنيرة".

وأشار بوريل إلى أنه في الوقت الذي أصبحت فيه التغطية الإعلامية المستقلة والحرة أكثر أهمية من أي وقت مضى، لا تزال حرية الصحافة مهددة.

يشار إلى أن منظمات غير حكومية انتقدت تزايد الضغط على صحفيين وعدم استقلالية وسائل الإعلام بشكل كاف في بعض دول الاتحاد الأوروبي أيضا.

وأعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن استيائها من أنه في بلغاريا مثلا يمتلك عدد قليل من رواد الأعمال "أغلب وسائل الإعلام ويحددون الخط التحريري في إطار تشاور وثيق مع سياسيين بارزين".

وأضافت المنظمة أنه في المجر، قام رئيس الوزراء فيكتور أوربان وحزبه الحاكم "بإخضاع وسائل الإعلام لسيطرتهم تدريجياً".

وقال بوريل حاليا باسم جميع دول الاتحاد الأوروبي إنه يجب دعم حرية المعلومات وحرية التعبير في كل مكان وحمايتها.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي عازم على فعل المزيد في هذا الشأن، داخل أوروبا وخارجها، لافتا إلى أن العنف القائم على النوع ضد صحفيات يعد مدعاة للقلق بصفة خاصة.