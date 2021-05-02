الشرطة البريطانية: نقل 4 أطفال للمستشفى بعد تناولهم أطعمة يعتقد أنها تحتوي على «مخدر»

قالت الشرطة البريطانية إن 4 أطفال نقلوا إلى المستشفى بعد معاناتهم صحياً إثر تناولهم حلوى يعتقد أنها تحتوي على نبات القنب المخدر.

وأوضحت شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم السبت، أنه تم استدعاء الشرطة إلى منطقة "باوند لين" في مقاطعة سري جنوب شرقي إنجلترا وعثُر على 3 أطفال يتقيأون بشكل لا يمكن السيطرة عليه ويفقدون وعيهم.

وأوضحت الشبكة أن من نُقلوا إلى المستشفى هم: فتاة تبلغ 12 عاماً من العمر، وصبيان آخران 12 عاماً وآخر 13 عاماً.

وأفادت الشبكة بأن جميع الأطفال الأربعة سيظلون في المستشفى للمراقبة.