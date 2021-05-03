- رمضان كريم على كل الشعب المصرى.. احذروا المظاهر «مش كل اللى يلمع دهب» ..



- أتمنى القيام بجولات فى كل محافظات مصر لتقديم فنى..



المسحراتى فى شكله التقليدى، رجل يمسك بطبلة أو دف ويرتدى جلبابا ويتجول بين حارات وأزقة وممرات وشوارع العالم الإسلامى والعربى، هو غالبا ما يتمتع بحلاوة الصوت، والفصاحة، والبلاغة والحكمة، لأن مهمته ليست إيقاظ الناس فقط لتناول السحور، لكنه فى أحيان كثيرة يتولى أيضا إيقاظ الضمائر بما تحمله كلماته من دروس ومواعظ وعبر وحكم سواء كانت من بنات أفكاره أو نقلها عن أحد الشعراء أو الحكماء المعروفين، هو شخص يظهر مع هلال رمضان ويختفى باختفائه، بلال بن رباح كان أول مسحراتى فى الإسلام، وفى ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول «بلال ينادى فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن مكتوم»، فهو المؤذن الذى كان يتولى إقامة أذان الفجر.

أخذت مهنة المسحراتى فى مصر بعدا فنيا، بدأ على يد الفنان محمد فوزى ثم انتشرت بشكل أكبر على يد الفنان الكبير سيد مكاوى والشاعر فؤاد حداد، واللذين أعطياها بعدا سياسيا واجتماعيا، وبعد رحيلهما حاول البعض تقديمها وكان أكثرهم تأثيرا هو الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعى، الذى قدمه العام مع الشاعر الكبير جمال بخيت.

الأسئلة مستوحاة من مسحراتى فؤاد حداد وسيد مكاوى.. واليوم يقوم فنان الجاز العالمى يحيى خليل بدور المسحراتى.. وسألناه.. لمن تقول اصحى يا نايم؟

اجاب: لكل شخص لدية المقدرة على عمل تغيير ايجابى ويتكاسل، خاصة ما يتعلق بأوضاع الشباب فى شتى المجالات خاصة المسئولين المهتمين بالفن، لأننى أرى اننا الآن نفتقد للفن الذى يغذى الروح، كما يعلم الجميع ان الفن غذاء الروح، بمعنى ان الفن الهادف سوف يرتقى بالسلوك العام للشباب، لا يجب ان نترك الشباب فى منتصف الطريق ضائعين بين اعمال فنية لا تليق، نحن نريد ان يكون هناك اعمال تجعل الإنسان اكثر ارتباطا بالوطن، اكثر التزاما فى السلوك، يحب بعضه اكثر، فالفن هذه الفترة لا يقوم بدورة على اكمل وجه.

* ما هو دليلك على عدم قيام الفن بدورة بما انك مسحراتى الفن؟

ــ حصل تراجع لدى وعى الشباب نتيجة عدم تقديم فن يستمتع به الناس كما كنا فى الماضى، الفن كان عبارة عن رسالة، الآن فن استهلاكى لا يرتقى بالروح ليس غذاء للروح، نعم هناك تجاوب من البعض معه، لكن علينا ان نقدم البديل الجيد، شبابنا لكى يبنى علينا ان نبنى نحن فيه اولا القيم والاخلاق التى تجعله مؤهل للقيادة والاعتماد عليه.

** هل تقصد تراجع مستوى الفن فى مجالك الموسيقى ام على كل المستويات؟

ــ أقصد الفن بصفة عامة، لأن الفن رسالة، وغير المقتنع بأن الفن رسالة فهو بالضرورة لديه مشكلة، الرسالة ممكن تكون من خلال عمل كوميدى او اجتماعى او سياسى، ولابد ان نجعل الناس تراجع نفسها تراجع افكارها، وعلينا نستفاد من اصحاب الخبرات فى ذلك، لا نهمل الكبار، لأنه ميزان المجتمع، ولديهم الحكمة والفطنة، الآن تشاهد الدراما او تدخل السينما وتخرج دون ان تتعلم شيئا، اليوم لا يحدث هذا كلها افلام استهلاكية مشاجرات وبلطجة وهذا ليس مجتمعنا، انا شابف اننا نحتاج لوقفة، روسيا فى عز التقشف كان الشاب يوفر من لقمة عيشه لكى يشترى كتابا؛ لأنهم عودوا الناس على القراءة وهذا يحسن من الاخلاق ويرفع من الذوق العام، رؤيتك تتغير.

** رمضان كريم لمن تقولها؟

ــ أقولها للشعب المصرى وأنا منه وأنتمى إليه، الذى خرجت منه وعدت اليه، احنا المصريين اصحاب تاريخ، واخترت الشعب لاننا لدينا رابط كبير ننتمى لهذا الوطن وفى هذه الأرض لدينا خط يربطنا ببعض ومن وجهة نظرى الفن ايضا رابط مهم يجمعنا.

** ناس كانوا قبلى قالوا فى الامثال: «الرجل تدب مطرح ما تحب» هذه إحدى الشطرات التى قالها الراحل الكبير فؤاد حداد فى كلماته ما هو المكان الذى تحب التردد عليه؟

ــ المكان الذى أعشق التردد عليه وأعتبره بيتى هو دار الأوبرا المصرية، رغم اننى لست من كادر الموظفين فيها، لكننى أعتبرها بيتى من 30 سنة، وأتردد عليها مقدما فنى للناس، وأتصور أنها المكان الذى يحترم الفن والفنان ويقدر تجارب الكبار.

** المسحراتى دائما يختار قضية للكلام عنها كموعظة للناس ما هى القضية التى تختارها؟

ــ «مش كل اللى بيلمع ذهب»، بمعنى ان الناس لا يجب ان تنخدع من المظهر عليها ان تبحث عن الجوهر والمضمون.

والقضية الثانية وهى الحب لابد أن نعيد إلى المجتمع الدفء والحب الذى كان أهم ما يميز المجتمع المصرى.

** تقوم بدور المسحراتى ما المكان الذى تختاره؟

ــ طوال عمرى لدى حلم كبير وهو التجول فى كل ربوع وقرى مصر، حلم من احلامى ان انشر فنى فى مصر كلها كما قدمته فى القاهرة والاسكندرية، وكما قدمته فى امريكا ودول اوروبية كثيرة، حلمى ان اصل إلى المواطن البسيط فى كل مكان فى بلدى، لأننى أقدم موسيقى مصرية بمذاق مختلف، نعم انا معروف عنى اننى رجل موسيقى الجاز فى مصر، لكننى طورت من الامر وقدمت الجاز المصرى، وهو فن ينسب لى، انا اقدم فنا هادفا يجلب السعادة والخير، انا بقالى عمر هنا لكن متى يتحقق هذا الحلم لا اعلم.

موسيقى الجاز عمرها مائة عام واستطاعت ان تفعل ما لم تفعله موسيقى الكلاسيك فى 400 سنة، لذلك الآن حصل مزج بين الجاز وكل الموسيقات الاخرى مثل ما قدمه جاك لوسيه عندما خلط اعمال باخ بالجاز وخرجت بصورة مبهرة جدا، وكان من المفترض أن يزور مصر عن طريق رمزى يسى لكن المحاولة لم تنجح، هناك الجاز اللاتينى وغيره.

• هل تتذكر أول مسحراتى؟

ــ كان فى مصر الجديدة وكنت أنتظره كل يوم، كنت أجرى إلى النافذة لكى أشاهده.

• أفضل مسحراتى فى رأيك ظهر على الشاشة؟

ــ أكيد سيد مكاوى لأنه يحمل مواصفات كثيرة منها الصوت وقدرته على الارتجال فى الغناء وشكله وثقافته هو كاراكتر يعطى هذا الإحساس، وكل هذه الصفات يجب أن تتوافر فى أى مسحراتى.