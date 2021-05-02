استطلاع: استمرار تراجع تأييد الألمان لاتحاد ميركل وتفوق الخضر عليه

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أظهر استطلاع حديث في ألمانيا استمرار تراجع تأييد المواطنين هناك للاتحاد المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والشريك بالائتلاف الحاكم.

وجاء في استطلاع معهد قنطار الذي يتم إجراؤه بشكل دوري لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية ونشرت نتائجه في عددها الصادر اليوم الأحد، أن تأييد المواطنين للاتحاد في هذا الاستطلاع تراجع بنسبة ثلاث نقاط مئوية مقارنة بالاستطلاع السابق، وانخفض إلى 24 بالمئة.

وبذلك تراجع تأييد المواطنين للاتحاد في هذا الاستطلاع عن تأييدهم لحزب الخضر الذي بلغ 27 بالمئة.

وفي المقابل زاد تأييد المواطنين للحزب الاشتراكي الديمقراطي وللحزب الديمقراطي الحر بنسبة نقطتين مئويتين لكل منهما، وبلغ تأييد الألمان للأول 15 بالمئة وللثاني 11 بالمئة.

ولكن لم يتغير تأييد الألمان لحزب اليسار المعارض ولحزب البديل من أجل المانيا "إيه إف دي" اليميني المعارض، وظل الأول عند نسبة 7 بالمئة والثاني عند نسبة 10 بالمئة.

تجدر الإشارة إلى أن معهد قنطار أجرى هذا الاستطلاع في الفترة بين 22 و28 أبريل الماضي، وشمل 1442 شخصا.