الصين تحذف منشورا على موقع للتواصل الاجتماعي يسخر من الهند بعد رد فعلها

تم حذف منشور على موقع للتواصل الإجتماعي، نشرته أعلى هيئة لإنفاذ القانون في الصين، والذي وضع صور للإطلاق الناجح لمركبة صينية إلى الفضاء إلى جانب المشهد القاتم لمحارق الجثث المرتبط بوباء كورونا في الهند، بعد أن أثار انتقادات عبر الإنترنت في الصين.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن صور إطلاق الصاروخ الذي يحمل الكبسولة الفضائية الصينية تيانهي، واحتراق الوقود المصاحب لذلك وضعت في مقارنة مع ما بدا أنه حرق جثث جماعي في مكان مفتوح في الهند، وكتب في التعليق المرفق: "الصين تشعل نارا مقابل الهند تشعل حريقا".

ورافق المنشور الذي نشرته، أمس السبت، لجنة الشؤون السياسية والقانونية المركزية بالحزب الشيوعي الصيني على حسابها الرسمي على "سينا ​​ويبو" هاشتاج يشير إلى أن حالات كورونا اليومية الجديدة في الهند تتجاوز 400 ألف حالة.

ولم يعد من الممكن الوصول إلى المنشور في وقت لاحق من أمس السبت.

وأعرب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي في الصين عن صدمتهم وغضبهم بسبب عدم حساسية المنشور.

وقال هو شيجين، رئيس تحرير صحيفة جلوبال تايمز، المدعومة من الحزب الشيوعي، عبر موقع ويبو تعليقا على المنشور المحذوف " إنه يجب أن ترفع الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عاليا راية الإنسانية في هذا الوقت، وتظهر التعاطف مع الهند، وتضع المجتمع الصيني بحزم في مكانة أخلاقيةعالية، ومثل هذه الأساليب ليست طريقة مناسبة للحسابات الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي لكسب الزائرين".

وذكرت بلومبرج، أنه لم يتسن الإتصال بوزارة الخارجية الصينية للتعليق خلال فترة العطلة.