قائد القوات البحرية بالإمارات: قادرون على حماية مصالح الدولة في جميع البحار

قال اللواء الركن بحري سعيد بن حمدان آل نهيان، قائد القوات البحرية بالإمارات، إن القوات البحرية الإماراتية تعمل على مدار الساعة للمحافظة على جاهزيتها القتالية، للقيام بأي واجب يطلب منها في حينه، بكل احترافية ومهنية عاليتين.

وأضاف في بيان اليوم الأحد بمناسبة الذكرى 53 لتأسيس القوات البحرية: "التدريبات والمناورات التي تقوم بها القوات البحرية بين الحين والآخر، تأتي استعدادا لتلبية نداء الواجب في حينه".

وتابع: "تتوالى نجاحات القوات البحرية شيئا فشيئا، ويزداد معها الدعم اللامحدود من قيادة الدولة بالتوجيه والإشراف والتشجيع، حتى تطورت البحرية من قوة صغيرة محدودة الإمكانات، مخصصة لحماية المنشآت الاقتصادية القريبة من الساحل إلى ما أصبحت عليه اليوم، من قوة بحرية قادرة على حماية مصالح الدولة في جميع البحار، مزودة بأنواع السفن المسلحة ذات القدرات المتطورة، وتأسيس القواعد البحرية المنتشرة على سواحل الدولة".

وتابع: "تسلمت القوات البحرية في السنوات الأخيرة عددا من السفن والزوارق من مختلف الأحجام، تقودها كوادر بشرية محترفة، ما يجعل منها ستارا واقيا وسدا منيعا أمام كل معتد".