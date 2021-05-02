 محافظ دمياط: إجمالي الأقماح المحلية الموردة 4 آلاف طن - بوابة الشروق
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محافظ دمياط: إجمالي الأقماح المحلية الموردة 4 آلاف طن

حلمي ياسين
نشر في: الأحد 2 مايو 2021 - 4:16 م | آخر تحديث: الأحد 2 مايو 2021 - 4:17 م

أكدت محافظ دمياط منال عوض، انتظام عملية توريد محصول القمح لموسم 2021 بشون المحافظة، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة 4 آلاف طن.

ووجهت المحافظ، وفق بيان اليوم الأحد، مديرية التموين بالتيسير على المزارعين أثناء عملية التوريد وتنظيمها تحت مظلة من الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومراقبة حالة وجودة التخزين بالشون.

وفي سياق متصل، تابعت المحافظ أعمال الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز؛ للتأكد من توافر السلع التموينية والأساسية وبيعها بالأسعار المقررة، إذ نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات موسعة خلال أيام الجمعة والسبت والأحد، أسفرت عن تحرير 39 محضرا بعد رصد مخالفات تعددت ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلع بالأسواق والغاز بالمستودعات، وعدم وجود شهادات صحية، وإدارة محل بدون ترخيص، كما تم رصد مخالفات ذبح خارج المجازر، وبيع سلع منتهية الصلاحية ولحوم مكشوفة.

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