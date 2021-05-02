الأقباط يحتفلون بعيد القيامة المجيد بالإسكندرية وسط إجراءات احترازية مشددة

احتفل الأقباط اليوم السبت بعيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وسط إجراءات احترازية مشددة، وترأس القداس القمص شنودة وهيب.

وقال القمص إبرام إيميل وكيل كاتدرائية الأقباط الأرثوذكسية بالإسكندرية، إن الكنائس فتحت اليوم أبوابها لإحتفالات عيد القيامة، وإنه جاء ذلك تنفيذا لقرار البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، فيما يخص إقامة القداسات بمشاركة شعبية على أن تقتصر نسبة المشاركة على 25% مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي بالتزامن مع فتح المباني الخدمية وتشغيل شاشات العرض.

فيما يترأس الباب تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلاة القداس الإلهى لعيد القيامة في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية.