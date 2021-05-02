«الخضر الألماني» يطلب من الحكومة اتخاذ قرارات سريعة لتحقيق المزيد من حماية المناخ

ذكر تقرير صحفي أن حزب الخضر الألماني دعا في خطاب موجه للحكومة الاتحادية لاتخاذ قرارات سريعة من أجل تحقيق المزيد من حماية المناخ.

وجاء في الخطاب الذي حصلت صحف "فونكه" الألمانية على نسخة منه وذكرت أنباء عنه في عددها الصادر اليوم الأحد: "إننا نعتبر أنه من الصائب اتخاذ قرار المحكمة الدستورية العليا كنقطة انطلاق من أجل بدء خطوات ملموسة لحماية المناخ الطموحة في خلال هذه الفترة التشريعية أيضا".

يشار إلى أنه تم توقيع هذا الخطاب من جانب رئيسي الحزب أنالينا باربوك، المرشحة حاليا للمستشارية، وروبرت هابك، وكذلك من رئيسي الكتلة البرلمانية للحزب كاترين جورينج-إكارت وأنتون هوفرايتر.

وإلى جانب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تم توجيه الخطاب أيضا لنائب المستشارة أولاف شولتس وكذلك لرؤساء الكتل البرلمانية لكل من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهي الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وجاء في الخطاب أيضا: "في الوقت المتبقي حتى إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة لن يكون ممكنا تحقيق اتفاق شامل، ولكن من وجهة نظرنا، فإنه من الممكن... التخطيط الآن فقط لإصلاح قانون حماية المناخ".

وإلى جانب ذلك دعا حزب الخضر أيضا لرفع هدف حماية المناخ لعام 2030 إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 70 بالمئة.