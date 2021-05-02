سجلت وزارة الصحة الماليزية، 3 آلاف و418 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 415 ألفا و12 إصابة.

وذكرت الوزارة، في بيانها اليومي وفقا لصحيفة "ذا ستار" الماليزية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 12 وفاة جديدة خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 1533 حالة.

وتشير البيانات إلى أن 345 مريضا يتلقون العلاج في وحدات الرعاية المركزة في المستشفيات، من بينهم 175 مريضا يحتاجون أجهزة التنفس الصناعي، فيما تماثل للشفاء من الفيروس خلال الفترة نفسها 2698 متعافيا ليبلغ إجمالي المتعافين 383 ألفا و140 شخصا حتى الآن.