وزيرا خارجية اليابان وأمريكا يلتقيان على هامش «قمة السبع» غدا

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الأحد، أنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية اليابانية توشيميتسو موتيجي ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في لندن غدا.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن اجتماع وزيري خارجية اليابان وأمريكا يأتي على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت مشاركة وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في أول اجتماع فعلي بحضور شخصى خلال عامين في العاصمة لندن خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو الجاري.

جدير بالذكر أن آخر اجتماع لوزراء خارجية المجموعة قد انعقد في أبريل عام 2019 في مدينتي دينار وسان مالو في فرنسا.