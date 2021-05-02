الأجهزة الأمنية تكشفت ملابسات تعدي صاحب مقهى على سيدة وإتلاف سيارتها

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تضرر سيدة من صاحب مقهى أحدث تلفيات بالسيارة ملكها، بعد تداول الواقعة على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي تضمنت شكوى سيدة لتضررها من صاحب مقهى كائن بمنطقة أحمد عرابي بدائرة قسم شرطة عين شمس في القاهرة، لقيامه وآخر بإحداث تلفيات بالسيارة ملكها حال توقفها أمام المقهى.

وبالفحص أمكن تحديد المجني عليها، وباستدعائها قررت بأنه أثناء تواجدها بالمنطقة محل البلاغ تركت السيارة ملكها أمام المقهى المشار إليه لشراء بعض المستلزمات وعقب عودتها اكتشفت إحداث صاحب المقهى وأحد العاملين طرفه، تلفيات بالسيارة ملكها عبارة عن تطبيق سقف السيارة وكسر الزجاج الأمامي وتعديهما عليها بالسب لتركها السيارة ملكها أمام المقهى.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها صاحب المقهى وعامل بذات المقهى "له معلومات جنائية".

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.