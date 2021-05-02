علق الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على تصريحات شيخ الأزهر، أنه يتفق معه في مسألة أن هناك فرق بين علوم الفقه والشريعة، موضحًا أنه يتم تدريس هذا الأمر في الأزهر منذ القدم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر منصة «شاهد»، مساء أمس السبت، أن حديث شيخ الأزهر عن تلك الحقيقة العلمية يعتبر بداية تصحيح حقيقي وعودة إلى الواقع المتفق مع قول النبي عندما كان يرسل أومرائه «وإذا حاصروك أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا».

وأوضح أن الخطاب الديني كان يفتقد الصدق والأمانة وتصريحات شيخ الأزهر بمثابة بداية التجديد الديني، مؤكدًا أن حديث شيخ الأزهر اليوم يعتبر نوعًا من التغير عما كان يراه بشأن تجديد التراث الفقهي.

وذكر أن الشرع في الأصل يتكون من نصوص الكتاب أو السنة، والحكم الفقهي يكون بفهم الكتاب والسنة وما استنبطه العلماء منهما.

