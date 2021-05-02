وزير العمل الألماني يحث على تحسين أجور أطقم التمريض في دور الرعاية

حث وزير العمل الألماني، هوبرتوس هايل، على وضع تعليمات قانونية لتحسين أجور أطقم التمريض العاملة في دور الرعاية قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة في الخريف.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج"، الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي إن وزير الصحة، ينس شبان (المنتمي إلى حزب ميركل المسيحي الديمقراطي) لم يطرح حلا ملموسا حتى الآن، مشيرًا إلى أن الوقت ينفد.

وأضاف هايل، أنه لهذا السبب يقترح سن قانون للأجور المسعرة لأطقم التمريض في دور الرعاية، على أن يتم إقرار هذا القانون في الصيف المقبل.

وتابع أن " مشغلي مؤسسات الرعاية لن يحصلوا على أموال من تأمين الرعاية إلا إذا دفعوا للعاملين أجورا محددة طبقا للقيمة المسعرة للأجور (التعريفة)".

ويشار إلى أن تحسين الأجور لأطقم العاملين في دور الرعاية الذين لا يعمل جزء كبير منهم بموجب اتفاق أجور جماعي، كان هدفا معلنا للائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وكان هايل، قد فشل في مطلع العام في محاولة لإبرام اتفاق أجور جماعي يكون ملزمًا لكل القطاع.

وكان شبان، طرح النقاط الرئيسية لإصلاح تمويل قطاع الرعاية، وتشمل هذه النقاط إعفاء المحتاجين للرعاية من الزيادات القوية في مساهماتهم الشخصية، بالإضافة إلى قواعد لتحسين الأجور.

وتنص هذه القواعد على قصر منح التراخيص على دور الرعاية التي تصرف أجورها وفقا لتعريفة الأجور في منطقتها أو بقيمة مشابهة لها.