 كشف ملابسات فيديو تعدي 3 أشخاص على آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة - بوابة الشروق
الأحد 2 مايو 2021 3:08 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض حظر التجوال في فترة الأعياد وشم النسيم نظرا لزيادة إصابات كورونا؟
النتـائـج تصويت

كشف ملابسات فيديو تعدي 3 أشخاص على آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة

مصطفى عطية
نشر في: الأحد 2 مايو 2021 - 3:00 ص | آخر تحديث: الأحد 2 مايو 2021 - 3:00 ص

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله عدد من الأشخاص يقومون بالتعدى على شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة.

رصدت المتابعة الأمنية تداول فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يقومون بالتعدى بالضرب على أحد الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة.

بالفحص أمكن تحديد الشخص المُعتدى عليه، وتبين أنه (أحد الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة - مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول)، كما تم تحديد الأشخاص المُعتدين عليه وهم (3 أشخاص - مقيمين بذات العنوان).

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ من ضبط الطرفين، وبسؤالهم قرروا أنهم جميعاً أصدقاء، ولا توجد خلافات بينهم.

وأضافوا بأنهم قاموا بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه لنشره بمواقع التواصل الإجتماعى رغبة فى الشهرة وتحقيق أكبر كم من المشاهدات بغرض تحقيق ربح مادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك