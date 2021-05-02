كشف ملابسات فيديو تعدي 3 أشخاص على آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله عدد من الأشخاص يقومون بالتعدى على شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة.

رصدت المتابعة الأمنية تداول فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يقومون بالتعدى بالضرب على أحد الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة.

بالفحص أمكن تحديد الشخص المُعتدى عليه، وتبين أنه (أحد الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة - مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول)، كما تم تحديد الأشخاص المُعتدين عليه وهم (3 أشخاص - مقيمين بذات العنوان).

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ من ضبط الطرفين، وبسؤالهم قرروا أنهم جميعاً أصدقاء، ولا توجد خلافات بينهم.

وأضافوا بأنهم قاموا بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه لنشره بمواقع التواصل الإجتماعى رغبة فى الشهرة وتحقيق أكبر كم من المشاهدات بغرض تحقيق ربح مادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.