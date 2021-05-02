تباين أراء الجماهير الإماراتية بشأن مجموعة «الأبيض» في كأس العرب

أظهر استطلاع للرأي اليوم الأحد أن المجموعة التي وقع بها المنتخب الإماراتي في بطولة كأس العرب لكرة القدم "متوسطة القوة".

بحسب استطلاع رأي صحيفة «البيان»، رأى 4ر44% من إجمالي المشاركين، أن مجموعة المنتخب الإماراتي متوسطة القوة، مقابل 35% رأوها قوية، و6ر20% اعتبروها ضعيفة.

ورأى 41% من المشاركين في التصويت عبر الموقع الالكتروني لصحيفة «البيان» أن المجموعة قوية، و37% رأوها متوسطة، و22% رأوها ضعيفة، بينما رأت نسبة 8ر30% من المشاركين بالتصويت عبر حساب الصحيفة الإماراتية في شبكة «تويتر» للتواصل الإجتماعي، أن المجموعة قوية، واعتبرتها نسبة 9ر51 % متوسطة، ورأت نسبة 3ر17% أنها ضعيفة.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم والتي أقيمت الثلاثاء الماضي، عن مجموعات متباينة القوة للبطولة التي عادت بعد غياب 19 عاماً، والمقررة إقامتها في قطر خلال الفترة من الأول حتى 18 ديسمبر المقبل، تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لتكون بروفة مصغرة لبطولة كأس العالم.

ويلعب المنتخب الإماراتي ضمن المجموعة الثانية، مع منتخبات تونس، سوريا، والفائز من مواجهة موريتانيا واليمن.