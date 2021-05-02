 فيديو.. اكتشاف هياكل أثرية بالسعودية قد تكون أقدم من أهرامات الجيزة - بوابة الشروق
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فيديو.. اكتشاف هياكل أثرية بالسعودية قد تكون أقدم من أهرامات الجيزة

هديل هلال
نشر في: الأحد 2 مايو 2021 - 4:02 م | آخر تحديث: الأحد 2 مايو 2021 - 4:10 م

عرضت فضائية «العربية» مقطع فيديو يرصد تأكيد دراسة أمريكية بأن الهياكل الحجرية الضخمة أو ما تعرف بـ«المستطيلات» المكتشفة في شمال غربي المملكة العربية السعودية، تعدّ من أقدم الآثار في العالم.

وأفاد باحثون في الدراسة الأمريكية بأن الآلاف من الهياكل الأثرية المبنية من جدران صخرية في المملكة العربية السعودية هي في الحقيقة أقدم من الأهرامات المصرية، والدوائر الحجرية القديمة في بريطانيا، وهو ما يجعلها ربما أقدم منظر طبيعي أثري تم تحديده على الإطلاق.

وأظهرت الدراسة التي نشرت يوم الخميس في مجلة Antiquity، أن عمر الهياكل الغامضة المنتشرة حول الصحراء في شمال غربي المملكة العربية السعودية، والمسماة «المستطيلات» حوالي 7000 عام، ما يعني أنها أقدم بكثير مما كان متوقعاً، حتى إنها تعتبر وفق الدراسة، أقدم بحوالي 2000 عام من ستونهنج في إنجلترا، وأقدم من أي هرم مصري.

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