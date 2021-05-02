زيدان بعد الفوز على أوساسونا: سنقاتل حتى النهاية

قال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، إن فريقه سيقاتل على لقب الدوري الإسباني حتى النهاية، معلقا على إصابة رفائيل فاران مدافع الميرينجي.

وفاز الريال بصعوبة على أوساسونا بهدفين دون رد ليواصل مطاردة أتليتكو مدريد عبر صدارة الدوري الإسباني.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:"لقد حدثت لنا أشياء كثيرة، لكن اليوم حصلنا على ثلاث نقاط أخرى وسنقاتل حتى النهاية، ونحن نستطيع فعل ذلك، وأنا سعيد للاعبي فريقي".

وأضاف:""أنا لا أقول إننا سنفوز بكل شيء، لكننا سنفعل كل ما في وسعنا لمحاولة الفوز".

وقال زيدان عن هازارد:" "لقد أبلى بلاء حسنا، خاصة في هذا المركز بالقرب من بنزيما، وأعتقد أنه قدم أداءً جيدًا". فيما علق زيدان على إصابة فاران التي تعرض لها أمام أوساسونا في لقاء اليوم:"آمل أن يكون أمرا صغيرًا، وفاران قال إنه أمر بسيط".

وأشار زيدان إلى أن راموس إذا كان جاهزا سيشارك أمام تشيلسي يوم الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأتم:"نحن بحالة جيدة جسديًا وذهنيًا واليوم أثبتنا ذلك من الدقيقة الأولى حتى النهاية، سنفعل نفس الأمر يوم الأربعاء أمام تشيلسي في دوري الأبطال".