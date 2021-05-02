القوى العاملة: افتتاح تجريبي لوحدة التدريب المتنقلة لدعم الأسر الأكثر احتياجا بالإسكندرية

احتفلت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، في إطار ذكرى عيد العمال، ببدء التشغيل التجريبي لوحدة التدريب المتنقلة التي وافق علي إرسالها للمديرية وزير القوى العاملة محمد سعفان.



وقالت وزارة القوى العاملة، إن ذلك يأتي في إطار مبادرة "حياة كريمة"؛ لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي تنفيذها وزارة القوى العاملة للتدريب المهنى علي المهن المختلفة.



وافتتح محافظ الإسكندرية محمد الشريف، التشغيل التجريبي للوحدة، بحضور ياسر سعيد مدير المديرية، ونواب البرلمان محمد حسين الحمامي، وأبو العباس التركي وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة، وتم الإعلان عن عقد ثلاث دورات تدريبية فى كل قرية ستتواجد بها لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة كل شهر، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظة.