 رئيس مدينة سفاجا تهنئ الأنبا إريلايون أسقف الغردقة وأقباط سفاجا بعيد القيامة - بوابة الشروق
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رئيس مدينة سفاجا تهنئ الأنبا إريلايون أسقف الغردقة وأقباط سفاجا بعيد القيامة

كمال رشاد
نشر في: الأحد 2 مايو 2021 - 8:43 م | آخر تحديث: الأحد 2 مايو 2021 - 8:43 م

قدمت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، يرافقها قيادات الأوقاف بسفاجا والأمن وإدارة العلاقات العامة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، التهنئة لنيافة الأنبا إيلاريون أسقف الأقباط الأرثوذكس بالبحر الأحمر، وذلك بمقر الإيبارشية بكاتدرائية الأنبا شنودة بمدينة الغردقة، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وأكدت المغربي، خلال اللقاء على حرصها الدائم مشاركة الأخوة الأقباط في الاحتفال بأعيادهم، لتأكيد المشاعر الأخوة وروح الوطنية والتسامح الذي يميز أبناء الشعب المصري.

وأضافت أن شعب مصر بمسلميه ومسيحيه نسيج واحد، يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر الحديثة بمستقبل مشرق ومجيد يشرف به جميع أبناء الوطن ويكون شاهدا على مر العصور والأجيال، وأن المصريين جميعا شركاء في الوطن ويعملون معا للنهوض بالوطن وسيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح بين الأديان.

من جانبه وجه نيافة الأنبا إيلاريون الشكر لرئيس المدينة والوفد المرافق لها، مؤكدًا على روح المحبة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري.

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