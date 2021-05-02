تايلاند تسجل 1940 حالة إصابة و21 حالة وفاة بفيروس كورونا

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أعلنت السلطات التايلاندية اليوم الأحد تسجيل 1940 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 68 ألفا و984 حالة.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن السلطات القول إنه تم تسجيل 21 حالة وفاة بالفيروس ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 245 حالة.

ويعد هذا ثاني يوم على التوالي يتم فيه تسجيل 21 حالة وفاة بالفيروس، فيما تعد أعلى حصيلة وفيات بالفيروس منذ بداية الجائحة.

وكانت تايلاند قد تمكنت بصورة كبيرة من احتواء الموجة الأولى من تفشي الفيروس عبر إجراءات الاغلاق وإغلاق الحدود.

ولكن الموجة الثالثة التي بدأت مطلع نيسان/أبريل الماضي، وشملت تفشي سلالة أكثر قدرة على الانتشار، كانت السبب في تسجيل أكثر من نصف إجمالي حالات الاصابة والوفيات بالفيروس.

وقد حصل نحو 5ر1 مليون شخص حتى الآن على لقاح ضد فيروس كورونا، معظمهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية والفئات الأكثر عرضة لخطر الاصابة بالفيروس، وذلك باستخدام جرعات من لقاحي سينوفاك الصيني واسترازينيكا.

ومن المقرر أن تبدأ تايلاند برنامج تطعيم في حزيران/يونيو المقبل باستخدام جرعات مصنعة محليا من لقاح استرازينيكا.