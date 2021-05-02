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تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، من ضبط 30 طن مخللات داخل مصنع بدون ترخيص في الجيزة.

وضبطت المباحث بالتنسيق مع الجهات المختصة 295 برميل مخلل مشكل زنة الواحد 100 كيلو بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي و2 ماكينة تعبئة و2 ماكينة تقطيع مخللات، ماكينة طبع استيكر.

وبلغ إجمالي وزن المضبوطات 29 طنا و500 كيلو، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المخلل بدون ترخيص أو سجل صناعىي كائن بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، وحيازته مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وطرحها للبيع بالأسواق والمحلات لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهة مدير المصنع اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.