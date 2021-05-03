أجاب الفنان إيهاب توفيق، على سؤال المخرجة إيناس الدغيدي «هل ينوي الترشيح لمنصب نقيب الموسيقيين بعد الفنان هاني شاكر؟»، بالنفي، وأنه لن يقوم بالترشح، متوجهًا بالتحية للفنان هاني شاكر.

وقال خلال لقاء لبرنامج «شيخ الحارة والجريئة» الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأحد، إن الفنان هاني شاكر ينتمي لجيل السبعينيات، لكنه لا يزال متوجدًا بثقة وبصوت جميل وبأعمال حية حتى اليوم، واصفًا صوته بأنه يشبه «الماس»، وفقًا لتعبيره.

وعن ترشحه كنقيب موسيقين، أوضح أنه لا يجيد الإدارة، معلقًا على فكرة ترشحه لمجلس النواب: «كانت فكرة كده والحمدلله ممشيتش».

وذكر أنه تعطل عن إتمام إجراءات التقديم للترشح لمجلس النواب لحكمة ربانية، مشيرًا إلى أن أحد الأصدقاء له هو من حمسه لهذه الفكرة.



