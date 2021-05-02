أوكرانيا تُسجل 5094 إصابة و160 وفاة بكورونا في 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة الأوكرانية، 5 آلاف و94 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19)؛ خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين منذ بداية الجائحة إلى مليونين و83 ألفا و180 إصابة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أوردته صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية، أنه تم تسجيل 160 وفاة ناجمة عن الفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 44 ألفا و596 حالة وفاة.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى مليون و676 ألفا و265 شخصا بعد تسجيل أحدث الإحصائيات.

وتستخدم أوكرانيا حاليًا ثلاثة لقاحات ضد الفيروس هي "أسترازينيكا" وسينوفاك وفايزر".