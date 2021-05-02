البابا تواضروس: اكتفينا بحضور 10% من سعة الكتدرائية المرقسية للاحتفال بعيد القيامة

وتوجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بالشكر لكل المسؤولين بأجهزة الدولة على تهنئتهم له بحلول عيد القيامة المجيد، ولكل رجال الشرطة الذين يعملون على حفظ الأمن والأمان وتأمين الصلاة خلال قداس عيد القيامة المجيد.

وقال خلال قداس عيد القيامة المجيد، مساء اليوم السبت، أن تم الاكتفاء بحضور 10% من سعة الكنيسة المقام بها قداس عيد القيامة المجيد، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف أن آخر مرة عقدت الصلاة بتلك الكنيسة كانت في شهر ابريل عام 2019، شاكرًا الله على إعطائه نعمة الاحتفال بعيد القيامة في التدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية.

ويصلي قداسة البابا تواضروس الثاني قداس عيد القيامة المجيد لعام 2021 في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، بمشاركة عدد من الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة، وكهنة كنائس الكاتدرائية، وخورس الكلية الإكليريكية بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد، مع مشاركة أعداد محدودة من الشعب وغياب كامل للمهنئين في ظل القيود التي تفرضها الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا.