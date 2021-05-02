 البابا تواضروس: ندعم ككنيسة مساعي الدولة لحل عادل لمشكلة النيل يضمن حق المصريين والسودانيين - بوابة الشروق
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البابا تواضروس: ندعم ككنيسة مساعي الدولة لحل عادل لمشكلة النيل يضمن حق المصريين والسودانيين

أحمد بدراوى
نشر في: الأحد 2 مايو 2021 - 2:46 ص | آخر تحديث: الأحد 2 مايو 2021 - 2:46 ص

قال بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداسة البابا تواضروس الثاني، إن مصر أعطت للنيل الحياة والعراقة، معربًا عن دعم الكنيسة القبطية ككنيسة وطنية، للدولة المصرية في سعيها لإيجاد حل عادل لصالح المصريين والسودانيين.

وأضاف في عظته في قداس عيد القيامة المجيد الذي أقيم مساء أمس بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية: أود أن أشير إلى مقولة المؤرخ اليوناني هيرودوت "مصر هبة النيل". وفي الواقع يا أحبائي أن مصر أعطت للنيل الحياة. أعطته معنى منحته العراقة التي اكتسبها من حضارة المصريين. لم يعط أحد للنيل مثلما أعطت مصر والمصريين.

وأكد، نقف ككنيسة قبطية أرثوذكسية وطنية مع الدولة ونثمن دور القيادة السياسية في مساعيها لإيجاد حل شامل وعادل لمشكلة المياة يضمن حق الشعب المصري وأشقائه الشعب السوداني في الحياة التي وهبها الله واهب الحياة.

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